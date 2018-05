Botola: le PJD demande une enquête après des soupçons de trucage

Le député PJDiste, Ahmed El Hiki, a adressé une lettre au ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, lui demandant d’ouvrir une enquête sur le match ayant opposé, dimanche 20 mai à Fès, le Chabab Rif Al Hoceima (CRA) et l’Ittihad de Tanger (IRT), dans le cadre de la 38e et dernière journée de la Botola. Une rencontre qui s’était soldée par la victoire du CRA (2-0) et grâce à laquelle le club a pu conserver sa place en première division.

Dans sa lettre, le député a affirmé que certains journaux ont fait part de soupçons selon lesquels l’IRT aurait facilité la victoire au Chabab Al Hoceima, appelant ainsi le ministre à « ouvrir une enquête à ce sujet et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce genre de comportements antisportifs ».

Rappelons par ailleurs que l’IRT a été sacré champion du Maroc pour la première fois de son histoire.

S.L.