Bencharki: le WAC répond aux rumeurs de départ

Face aux bruits de couloirs au sujet du départ du joueur du Wydad de Casablansa, Achraf Bencharki, vers le Hilal, le club est sorti de son silence pour tirer les choses au clair et mettre fin à toutes les rumeurs. Dans un communiqué, le WAC reconnaît avoir reçu une offre du club saoudien qui a tout simplement été déclinée.

« Achraf Bencharki ne quittera pas le Wydad et ne portera pas le maillot du Hilal », tranche le club des Rouges, assurant qu’il gardera tous les piliers de l’équipe pour entamer en forme les prochaines compétitions nationales et africaines. Le club a d’ailleurs souhaité bon courage à Achraf Bencharki et à tous les joueurs de l’équipe dans les prochains challenges sportifs, que ce soit la Botola pro, la Coupe du Trône, la League des Champions d’Afrique, la Supercoupe africaine et la Supercoupe maroco-émiratie.

Ce sont les supporters qui devraient être soulagés par cette annonce officielle, une véritable lueur d’espoir calmant les séquelles du séisme qui a touché le club et dont l’entraîneur, le staff et quelques joueurs ont fait les frais.

Pour rappel, Achraf Bencharki, qui jouait dans les rangs du MAS, a rejoint les Rouges en 2016 pour cinq saisons. Son talent a largement contribué à remporter la League des champions d’Afrique.

N.M.