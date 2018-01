Benatia meilleur joueur maghrébin de l’année 2017

Mehdi Benatia est le meilleur joueur maghrébin de l’année 2017 selon un sondage de France Football. Les résultats publiés le 11 janvier mettent le défenseur de la Juventus de Turin devant l’Algérien Riyad Mahrez, double tenant du titre, et le Marocain Hakim Ziyech.

C’est la première fois que France Football récompense un défenseur. Le journal confie, d’ailleurs, que Benatia « a flirté à plusieurs reprises avec la première place ».

« Disons-le, c’est une consécration logique pour un garçon de 30 ans au parcours d’excellence », constate le journal français, qui, après avoir rappelé son parcours, rappelle que le Maroc, voire le Maghreb, « n’a pas connu un défenseur aussi fort, et régulier au très haut niveau » depuis Nourredine Naybet dans les années 90. Il ajoute que l’année 2017 était royale pour le défenseur de la vieille dame qui a largement contribué à la qualification du Maroc à la Coupe du Monde en Russie en marquant un but décisif contre la Côte d’Ivoire. «Benatia a réussi le plus beau défi de sa carrière en se muant en leader positif pour une nation qui n’avait plus connu cette compétition depuis 1998», souligne France Football. Pour le Mondial de 2018, Benatia aura rendez-vous avec Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Andres Iniesta ou encore Sergio Ramos pour entamer la compétition puisque le Maroc jouera son sort contre le Portugal, l’Espagne et l’Iran. «Pas de quoi l’impressionner, il les croise chaque saison en Ligue des Champions», affirme le journal.

N.M.