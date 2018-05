Benatia à Youssouf Hadji: Merci! (PHOTO)

Je t’ai connu en tant qu’adversaire et en tant que coéquipier! Merci pour l’accueil que tu m’a donné en selection quand je suis arrivé il y a maintenant 10 ans. Un grand joueur, un champion, un plaisir d’avoir évolué à tes côtés. Bonne continuation dans ta nouvelle vie mon frèro. #dimamaghrib 🇲🇦🦁 #Hadji

