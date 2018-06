Belgique – Panama: regardez le match en direct (Coupe du monde 2018)

Pour sa part, le Panama, débutant de la compétition et petit poucet du groupe G, compte profiter de ce statut pour surprendre les mastodontes qu’il va affronter. Il souhaiterait d’ailleurs suivre les pas de l’Islande qui a tenu en échec l’Argentine 1-1 lors de ce Mondial et créé la surprise.

Comptant parmi les outsiders sérieux du Mondial russe, les Diables Rouges, grâce à leurs redoutables talents, visent le carré d’or et seraient, selon eux, déçus s’ils ne l’atteignent pas. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Romelu Lukaku ou encore Michy Batshuayi ont, en effet, de quoi faire vaciller les défenses les plus ardues. Si la Belgique a été éliminée en quart de finale de l’Euro 2016 par le Pays de Galles, elle ne compte pas se laisser faire lors de l’aventure russe.