Bayern-Real: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Champions League)

Ce duel qui promet des étincelles est prévu à partir de 19h45 au Maroc et sera retransmis sur Sport TV1, Canale 5 Italia, BTV Action, 1TV Georgia, BeIn Sports HD1, BeIn Sports HD1 FR, ZDF HD, TVP 1 HD, SFR zwei HD, BT Sport 2 HD, Arena Sport 1 HD, Canal + Poland HD et BeIn Sports España.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK