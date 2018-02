Ayoub El Kaâbi, la nouvelle pépite du football marocain

«Puissant, rapide et instinctif. Ayoub El Kaâbi est «un mix entre Didier Drogba et Samuel Eto’o» avec une touche de Florent Malouda». C’est ainsi qu’Afriquefoot a qualifié celui qui a écrit, de la plus belle des manières, son nom en or dans l’histoire du CHAN.

Il y a quelques jours encore, Ayoub, joueur de la Renaissance de Berkane, était un inconnu au bataillon. Du haut de ses 24 ans, le joueur, bien qu’il offre du beau jeu, ne fait pas trembler pour autant au sein de la Botola où son club vacille généralement au milieu du classement. Dès le premier match du CHAN contre la Mauritanie, le jeune avant-centre annonce la couleur avec un sublime doublé et explose son talent, rendant accessible le rêve du sacre africain.

Au fil des rencontres, El Kaâbi poursuit son show au grand bonheur d’un public casablancais difficile à séduire d’habitude. Neufs buts en six matchs, c’est le bilan du jeune prodige, élu à deux reprises homme du match et meilleur buteur de la compétition et de l’histoire du tournoi. Il remporte également le trophée d’Homme de la compétition, étoffant son palmarès par la même occasion.

Avant de fasciner pendant le CHAN, Ayoub El Kaâbi a contribué lors de la saison 2016-2017 de la Botola 2 au retour du Racing de Casablanca à la première division et marque 25 buts en 33 matchs, se classant à la tête des buteurs du championnat. Si le Wydad et le Raja de Casablanca lui ont fait les yeux doux, le joueur a préféré mouiller le maillot sous les couleurs de Berkane, demi-finaliste de la Coupe du Trône 2017.

Aujourd’hui, Ayoub El Kaâbi fait saliver les plus grands clubs européens, africains et du Golf. Après le Zamalek et d’autres mastodontes saoudiens, l’Atletico de Madrid ferait des mains et des pieds pour s’octroyer les services de celui qui fait aujourd’hui rêver de par son élégance, son efficacité et sons sens aiguisé d’atteindre les filets.

Et cerise sur le gâteau, le talent du jeune Berkani aurait amadoué le sélectionneur national Hervé Renard qui devrait l’inviter à se joindre au groupe du Mondial russe. Décidément, ce CHAN sera gravé à tout jamais dans le cœur d’Ayoub.

Noura Mounib