Avant Maroc-Espagne, un joueur quitte les Lions de l’Atlas

Blessé à l’entraînement avant la veille du dernier match, le milieu de terrain marocain a subi une imagerie par résonance magnétique (IRM) et ne peut plus jouer. Il a quitté la sélection pour rentrer à la demande de son club, l’AS Monaco, « pour des examens complémentaires », a indiqué Renard lors de la conférence de presse d’avant match contre la sélection d’Espagne, espérant que « la blessure ne soit pas trop grave ».

