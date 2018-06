Australie-Danemark: un penalty sifflé grâce à la vidéo provoque la colère des Marocains

Coupe du monde 2018 – Les Danois semblaient sur la bonne voie pour gagner ce jeudi. Mais les Australiens ont profité d’un penalty grâce à l’arbitrage vidéo! De quoi mettre en colère les Marocains qui regardaient le match et qui ont commenté sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi dans le match Japon-Colombie, à la 3ème minute le gars prend un rouge pour une main dans la surface et aujourd’hui le Danois prend un jaune? » ; « Pourquoi la vidéo n’a pas été utilisée pour une action similaire lors de Maroc-Portugal? » ; « Pourquoi l’Egypte n’a pas eu droit à un tel traitement contre la Russie? ». Des questions qui resteront sans réponses.

Un internaute a même lancé le message suivant: « Lançons une idée à tous les marocains pour qu’ils se mobilisent et lancent un mouvement sans précédent au Maroc et dans le Monde en signant des pétitions et se portant partie civile contre la FIFA !!! Pourquoi les vidéos n’ont pas été visionnées hier pour Maroc-Portugal !?. Alors qu’aujourd’hui pendant le match Australie-Danemark cela est le cas ?! Et d’autres match également !?? La FIFA doit donner des explications claires en visionnant les vidéos !!! Le match doit être rejoué MAROC-PORTUGAL !!! Nous Marocains, nous nous sentons bafoués par le manque de justice et cet arbitrage douteux !!! FIFA et son favoritisme !!! ».