Une première historique pour l’Association Sportive de Salé, section basketball! Ce formidable exploit a été réalisé lors de la 31ème édition de la Ligue des champions africains du ballon orange, organisée en Tunisie et à laquelle ont participé douze formations continentales. L’équipe slaouie a su tirer son épingle du jeu et a réussi à s’imposer pour mériter, en fin de parcours, de monter sur la première marche du podium.

C’est ainsi que les Corsaires de la rive droite du séculaire Bouregreg ont remporté haut la main, le mercredi 20 décembre, la victoire face à l’équipe tunisienne l’ES Radès, sur ses terres s’il vous plaît, sur le score de 77 points à 69, après avoir décroché leur billet pour la finale la veille. Cette belle performance des Slaouis, sous la houlette de leur coach, Said Bouzidi, a aussi permis au joueur Abderrahim Najah d’être nommé meilleur marqueur de la finale grâce au score de 16 points à son actif lors de cette mémorable victoire.

Et si l’ASS s’était contentée par trois fois dans le passé, en 2010, 2011 et l’année dernière, d’occuper la troisième marche du podium en Ligue des clubs africains de basketball, cette fois- ci était bel et bien la bonne: Merci qui? Aux joueurs de l’équipe, à leur entraîneur Said Bouzidi qui vient , encore une fois, de fermer le bec à certains oiseaux de mauvais augure, et aux dirigeants de l’ASS. Celle -ci doit aussi son sacre à son formidable et fidèle public. Félicitations à tout ce beau monde!

Un bémol cependant et de taille, hélas! Cette victoire slaouie ne doit rien aux instances fédérales, ni aux autres parties prenantes du ballon orange puisque le basketball national, et cela depuis des années, est le parent pauvre des sports d’équipes en l’absence de subventions et de soutien effectif des uns et des autres, nous ont confié certains connaisseurs du domaine , dont des arbitres.

Mais pour l’ heure, que les Corsaires de Salé, leur fans, en particulier, et tous les Marocains en général, savourent pleinement ce titre continental remporté, avec l’art et la manière, par Said Bouzidi et ses hommes.

Larbi Alaoui