Amrabat reprend les entraînements avec les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Rappelons que les protégés d’Hervé Renard se sont inclinés 1-0 face à l’Iran dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp de Bouhaddouz. Le mercredi 20 juin, ils affronteront le Portugal pour le compte de la 2e journée au stade de Loujniki dans la capitale russe, et enfin l’Espagne le lundi 25 juin à Kaliningrad. Les coéquipiers de Mehdi Benatia n’ont pas d’autre choix que de créer une grande surprise face au Portugal pour espérer continuer l’aventure.

Cependant, on ignore pour l’instant si le joueur sera de la partie ou pas, mercredi prochain, qui mettra aux prises la sélection marocaine et son homologue portugaise, d’autant plus que le médecin de la sélection nationale avait affirmé qu’Amrabat devrait « observer un arrêt d’entraînement d’une semaine ».