Amrabat: « l’arbitre a été injuste avec le Maroc » (VIDEO)

Sans aucunement dénier l'effet salvateur de tous les soutiens, il y en a un qui retient davantage l'attention et l'intérêt du Maroc, de son roi et de son peuple.

Et d’ajouter que Mark a été injuste avec le Maroc et affichait clairement sa préférence pendant le match au vu des fautes non sifflées pour les Lions de l’Atlas, officiellement éliminés du tournoi après deux défaites.