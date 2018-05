Alex Ferguson victime d’une hémorragie cérébrale

Alex Ferguson est dans un état inquiétant. En effet, l’ex-entraîneur de Manchester United (76 ans) a été victime, ce samedi 5 mai, d’une hémorragie cérébrale.

Sir Alex Ferguson a été transporté d’urgence à l’hôpital pour subir une opération qui s’est finalement bien déroulée.

L’Écossais reste cependant en soins intensifs comme l’affirme Manchester United, qui a appelé par la même occasion à respecter « l’intimité de sa famille ».

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018