Adversaire du Maroc au Mondial, l’Espagne dévoile sa liste des 23

Sans surprise, Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta, Isco, Costa et David Silva seront de la partie et défendront les couleurs de la Roja qui espère atteindre le dernier carré et tourner la page de son élimination au premier tour du dernier Mondial 2014.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK