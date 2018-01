Vague de froid au Maroc: les promesses d’El Othmani

El Othmani a exprimé, à cette occasion, ses remerciements aux autorités locales et à l’ensemble des ministères, en particulier ceux de l’Intérieur, de l’Equipement et de la Santé, ainsi qu’aux services militaires de santé pour leur application à mettre en œuvre les instructions du roi.

Le Chef du gouvernement s’est félicité, à cet égard, des efforts de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, saluant l’engagement des « hommes et femmes travaillant dans le cadre de ce plan pour secourir les citoyens et citoyennes », notant que « si on n’a pas encore atteint certaines zones, il y a un travail soutenu en vue de les couvrir ».