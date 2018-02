Al Kaâbi ainsi que cinq autres ambassadeurs nommés respectivement au Bahreïn, au Nigeria, au Vietnam, au Bangladesh et au Rwanda, ont prêté serment, devant Cheikh Mohamed Bin Rached Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï.

