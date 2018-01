Taourirt: des menaces de mort entre le PAM et le PJD

Les mêmes sources ajoutent que les militants PJDistes de Taourirt s’insurgent contre ce qu’ils nomment « un comportement amoral témoignant de l’incapacité de certaines parties de rivaliser politiquement et démocratiquement et voulant absolument mettre main basse sur sur les Conseils élus pour imposer leurs propres desiderata personnels , au détriment de l’intérêt général ».

