Le SOS de Nabila Mounib pour la gauche

« La consécration d’une véritable démocratie est susceptible d’immuniser le citoyen et de lui garantir une vie digne, loin de tout facteur pouvant menacer sa quiétude et sa sécurité, à l’instar de ce qui arrive dans certains pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) », a-t-elle ajouté.

Mounib a estimé que l’actuel gouvernement ne dispose pas d’un programme applicable à même d’améliorer les conditions de vie au Maroc, notamment en matière d’enseignement, d’emploi et de maitrise de la dette, précisant que le gouvernement a pris plusieurs décisions ayant réduit la marge des acquis réalisés, au moment où le citoyen est intéressé par l’investissement aux indicateurs de développement, à travers la promotion de l’enseignement, de l’emploi et de l’entreprise.