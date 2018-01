Sommet de l’UA: El Othmani fait des déclarations à la presse

Le Maroc joue un rôle de premier plan dans les questions inscrites à l’ordre du jour du 30è Sommet de l’Union Africaine (UA) qui se tient actuellement au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, a indiqué dimanche le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani.

Dans une déclaration à la presse, El Othmani a qualifié d’”effective et efficace” la participation du Maroc au 30è Sommet de l’UA, notant que le Maroc «a son mot à dire» à propos de toutes les questions posées sur la table des Chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Revenant sur l’élection du Maroc au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA, le Chef du gouvernement a noté que cette élection «témoigne de la confiance dont jouit le Royaume auprès des pays amis et frères du continent africains”.

Après avoir rappelé que le roi a été désigné Leader de la question de la migration au niveau africain lors du 28ème Sommet de l’UA, El Othmani a noté que le Souverain a posé les premiers jalons d’un Agenda africain sur la migration, en juillet 2017, à travers la note préliminaire présentée lors du 29ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA.

Cette question, a-t-il dit, sera l’un des sujets clés au menu de cette session, aux côtés d’autres dossiers brulants qui seront posés, lundi, sur la table des dirigeants africains.

Pour rappel, le Maroc a été élu, jeudi, au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA par 48 voix sur 50 votant, lors de la 32ème session ordinaire du Conseil Exécutif qui regroupe les ministres des Affaires Etrangères de l’UA. Il y siégera pour un mandat de deux ans (2018-2020) renouvelable, et ce, dans le cadre de l’application du principe de rotation entre les pays membres de l’UA.

