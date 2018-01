Santé, éducation, emploi: Aziz Akhannouch affine sa feuille de route

A l’issue du Congrès national du RNI tenu en mai 2017, le RNI s’était engagé à apporter des solutions tangibles pour des secteurs-clés qui sont l’emploi, la santé et l’éducation. Dans le cadre d’une offre globale en cours de finalisation et après une réflexion menée par les différentes structures du parti, des premières propositions ont été annoncées à mi-parcours des congrès régionaux du RNI. L’offre apportée par le RNI sera exposée le 24 février à Agadir.

Lors du Congrès Régional du RNI, tenu le 21 janvier à Fès, Aziz Akhannouch a proposé des mesures qui ont pour objectifs l’amélioration du service apporté au citoyen dans différents domaines.

Emploi: la possibilité de gravir les échelons

Dans le domaine de l’emploi, l’objectif premier du RNI est de permettre l’ascension sociale du citoyen. Pour Aziz Akhannouch, ceci passe inévitablement par l’accès à un travail décent.

Le RNI propose plusieurs solutions pour lutter contre le chômage et améliorer la situation des travailleurs. Une proposition de former un million de jeunes sur 5 ans a été faite dans ce sens. Aziz Akhannouch a également tiré la sonnette d’alarme quant à la situation des personnes non diplômées et sans savoir-faire confirmé.

Pour cette catégorie, le RNI propose une formation professionnelle gratuite qui peut faciliter leur insertion sociale. Ces jeunes seront également encouragés à faire de l’auto-entreprenariat, ou à s’organiser en groupement de services.

A côté de cela, Aziz Akhannouch a relevé la question des diplômés chômeurs. Il a souligné qu’au Maroc, plus le citoyen fait des études poussées, plus son exposition au chômage est importante. Le RNI propose d’orienter ces jeunes vers des horizons prometteurs. Pour ce faire, l’option d’une requalification leur permettant d accéder au marché de l’emploi a été proposée.

Les propositions du RNI dans ce domaine prévoient également une révision de l’arsenal juridique de la formation continue. Le RNI compte à ce titre défendre l’accès aux fonctionnaires dans les secteurs privé et public de bénéficier de la formation continue.

Education: Le RNI veut généraliser le préscolaire

S’agissant de l’éducation, Aziz Akhannouch a attiré l’attention sur l’accès limité des enfants marocains au préscolaire. La réforme de l’éducation devrait passer par la garantie de l’accès des enfants entre 4 et 5 ans accès au préscolaire, et ceci en élargissant l’offre éducationnelle du cycle primaire à travers la réhabilitation et l’utilisation des crèches qui relèvent du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les zones urbaines ainsi qu’à travers la réhabilitation des écoles dans le monde rural au profit du préscolaire après la mise en place des écoles communales.

Le Président du RNI a indiqué à ce titre que tous les enfants marocains, dans le milieu rural et celui urbain, doivent bénéficier du parcours préscolaire avant de passer au primaire. Cela étant un facteur déterminant dans leur succès.

Pour ce qui est des éducateurs, le RNI propose d’investir davantage dans leur formation. Ce chantier pouvant être une vraie niche d’emploi également. Aziz Akhannouch a indiqué par ailleurs que l’Etat devrait offrir un fond d’amorçage pour lancer ce chantier de réforme du préscolaire.

Santé: Vers une meilleure contractualisation entre les médecins et l’Etat

La santé est un chantier qui occupe une place importante dans la réflexion que mènent les différents comités et organisations du RNI.

Akhannouch a attiré l’attention sur l’importance de la reconnaissance de la particularité de la médecine et la révision de la situation du médecin dans le secteur public. Il a indiqué dans ce sens que le RNI va proposer un statut spécial pour le médecin avec la mise en place d’un système contractuelle entre l’Etat et les médecins pour définir les responsabilités et engagements de chaque partie.

L’Etat s’engagera via ce contrat à améliorer la situation des cadres médicaux notamment ceux exerçant dans le milieu rural à travers la mise en place d’un système d’indemnisation et de conditions de travail et de vie adéquates.

L’élaboration d’un cadre légal pour permettre aux médecins d’exercer dans le privé et le public est également une proposition annoncée par le RNI.