Sahara: Pierre-Henri Dumont répond à la polémique

Pierre-Henri Dumont, trésorier du YEPP (Youth of the European People’s Party ou les Jeunes du Parti Populaire Européen, ndlr) et député français membre de la commission des Affaires Étrangères a fait une mise au point après une polémique.

Des jeunes du PPE avaient pris une position hostile sur le Sahara marocain lors de son Conseil du mois de mai qui s’est tenu à Roeselare, en Belgique.

« Suite à une erreur de procédure, la délibération fut adoptée alors qu’elle n’aurait pas dû l’être, le nombre de personnes s’abstenant ou votant contre étant largement majoritaire », déclare Pierre-Henri Dumont.

« Dès lors, il s’agit d’une position isolée, comme il a pu en exister au sein du YEPP dans le passé, qui n’exprime en rien notre volonté en tant que direction du YEPP, ni celle du PPE », affirme-t-il.

Il ajoute que « le prochain meeting sera l’occasion de réaffirmer notre attachement à l’intégrité territoriale du royaume du Maroc, position largement majoritaire au sein du bureau du YEPP et de ses membres ».

Pour Pierre-Henri Dumont, le YEPP n’a pas vocation à faire de l’ingérence dans les affaires de nos pays amis comme le Maroc. « La question du Sahara se traite sous l’égide des Nations Unies et nous sommes respectueux de ce processus. En tant que député français membre de la commission des Affaires Étrangères, j’estime que le Plan d’autonomie proposé par le Maroc est une base solide et crédible ».

« J’ai eu le plaisir de me rendre au Maroc en avril, avec le Président du YEPP, et à l’invitation du RNI. Dans ce cadre, nous avons réitéré notre souhait de renforcer nos relations avec la jeunesse marocaine », affirme Dumont.

« Nous avons eu le plaisir d’échanger avec des ministres et des responsables politiques sur un ensemble de sujets et avons noté avec satisfaction les progrès et les avancées du Maroc, tant sur le plan politique qu’économique.

Nous avons l’intime conviction que le Royaume du Maroc est l’une des rares démocraties de la région et nous partageons de nombreux défis communs tels la lutte contre le terrorisme et le radicalisme ou encore la migration », explique-t-il.

Et de conclure que l’Union européenne a besoin d’un partenariat fort et stratégique avec le Royaume du Maroc, dont nous saluons par ailleurs la politique africaine volontariste. Nous avons la conviction que le Maroc peut jouer un rôle de facilitateur dans la relation UE- Afrique.

S.L.