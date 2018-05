Sahara: nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc

Le Parlement andin regroupe 5 pays Membres à savoir la Bolivie, la Colombie, l’Equateur, le Pérou et le Chili. Il convient de souligner que l’Argentine est membre auditeur et le processus de son adhésion est en cours.

Le Parlement andin, réuni en conclave dans la ville de Pucon au sud du Chili, vient d’exprimer à l’unanimité, son « total soutien » à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc comme solution au conflit artificiel du Sahara Marocain, faisant dans ce cadre mention à la résolution du Conseil de Sécurité 1754 du 30 avril 2007, qualifiant de « sérieuse et crédible » la proposition marocaine, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale.