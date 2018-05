Sahara marocain: le polisario reçoit une nouvelle gifle

Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont fait part, ce mardi, de leur soutien à la marocanité du Sahara et de leur condamnation des activités terroristes de Hezbollah et du polisario.

Dans le compte-rendu ayant sanctionné les travaux de la 5ème session de la commission mixte maroco-émiratie, tenue à Abu Dhabi sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nacer Bourita et de son homologue émirati, Cheikh Abdellah Ben Zayed Al-Nahyane, les EAU ont insisté sur la marocanité du Sahara, notant qu’aucun règlement de ce conflit régional artificiel n’est possible en dehors de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.

Dans ce sens, l’Etat du Golfe a condamné les activités terroristes impliquant Hezbollah et le polisario et leur manœuvres visant à porter atteinte à la sécurité et stabilité du Maroc et à son intégrité territoriale.

Les Emirats Arabes Unis se sont, également, félicités du rôle pionnier que joue le roi Mohammed VI en faveur de la consolidation des fondements du développement durable et le renforcement des piliers de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain au service des aspirations des peuples pour le progrès et la croissance.

S.L. (avec MAP)