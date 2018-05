Sahara: le Congo souligne la « crédibilité » de l’initiative marocaine

Lundi, Mohammed VI a eu, au palais du Peuple à Brazzaville, des entretiens en tête-à-tête avec le Chef de l’Etat congolais, suite auxquels le Souverain et le Président Denis Sassou N’Guesso ont présidé la cérémonie de signature de 14 accords de coopération bilatérale ayant trait à divers domaines et procédé au lancement des travaux de réalisation du point de débarquement aménagé de Yoro à Brazzaville.

Le roi avait prononcé dimanche un discours devant le 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo et procédé à la signature du protocole instituant la Commission Climat du bassin du Congo.