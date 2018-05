Sahara: la Colombie donne une gifle au polisario

Outre la position du gouvernement de Bogotá, le Sénat et la Chambre des représentants de la Colombie, à travers leurs commissions respectives des relations extérieures, avaient, de leur côté, réitéré, en 2017, leur « plein » soutien aux efforts déployés par le Royaume depuis 2007, pour parvenir à une solution politique, juste, définitive et mutuellement acceptable à la question du Sahara, sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie pour la région du Sahara.

« La Colombie a soutenu les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable » au conflit du Sahara, conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies, précise le ministère dans cette mise au point.