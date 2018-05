Sahara: ce que pense la France du mandat de la Minurso

« Nous espérons que ce renouvellement permettra d’encourager la consolidation de cette dynamique et des efforts sérieux et crédibles permettant de faire avancer le processus, conformément aux paramètres fixés par le Conseil de sécurité », a conclu l’ambassadeur.

Delattre a réitéré le « plein soutien » de son pays au processus politique mené sous les auspices du Secrétaire général de l’Onu et à la facilitation de son Envoyé personnel, Horst Koehler, « afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara ».