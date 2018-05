Sahara: Antonio Guterres met en garde le polisario

Par ailleurs, un communiqué du ministère des Affaires Etrangères et de la coopération internationale (MAECI) rendu également public samedi soir, a condamné vigoureusement « les actions de provocation récentes menées par le polisario dans la localité de Tifariti, à l’Est du dispositif de défense au Sahara Marocain », considérant « qu’il s’agit là d’une nouvelle violation caractérisée du cessez-le-feu et d’un défi flagrant à l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU ».

« Conformément à la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité adoptée le 27 avril 2018, et afin de maintenir un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son Envoyé personnel, Horst Köhler, le Secrétaire général appelle à la plus grande retenue », ajoute la même source.