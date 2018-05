Rupture avec l’Iran: nouveau soutien pour le Maroc

La République de Djibouti a exprimé son « entière » solidarité avec le Maroc et son « total » soutien à la décision du Royaume de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale.

« Je réaffirme, dans ce contexte, le soutien de la République de Djibouti à toutes les mesures prises par votre cher pays pour garantir sa sécurité et sa stabilité et faire face à toute tentative visant à porter atteinte à son intégrité territoriale et à la sécurité de ses citoyens », a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf.

Dans une lettre adressée à son homologue Nasser Bourita, le ministre djiboutien a insisté sur le respect des principes régissant les relations entre les Etats, en premier lieu le respect de la souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

Le Maroc avait annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, en raison de l' »implication confirmée de l’Iran à travers le Hezbollah, dont tout le monde connait le lien avec l’Iran, dans une alliance avec le Polisario contre la sécurité nationale et les intérêts supérieurs du Royaume ».

S.L. (avec MAP)