Maroc Vs Iran: nouveau soutien de poids pour le Royaume

Rappelons que le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita avait annoncé mardi la décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au polisario.

Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a exprimé son soutien au Maroc en tout ce qui concerne sa sécurité et sa stabilité et son intégrité territoriale.