Le roi Mohammed VI s’est entretenu au téléphone avec El Othmani (Vidéo)

« Sa Majesté le Roi m’a contacté en personne et m’a confirmé qu’il se porte bien », a affirmé le chef de l’exécutif, précisant que le Souverain a quitté la clinique où il était hospitalisé et qu’il reprendra ses activités normales à l’ issue de la période de repos prescrite par les médecins.

