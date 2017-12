RNI: Mbarka Bouaida hausse le ton!

De surcroît, ajoute Mbraka Bouaida, membre du Bureau politique du RNI, les deux conseillers incriminés ont voté, lors de plus de trois sessions, contre leur parti et au profit de l’opposition. Leur cas a été soumis au Conseil de discipline du RNI et ce, après leurs absences injustifiées lors des séances de la Commission disciplinaire.

Dans une déclaration à Le Site info, la secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, chargée de la pêche maritime, a assuré que le RNI a décidé de sévir contre de tels cas qu’il considère comme une sorte de trahison. Surtout que le ralliement des deux concernés à la partie adverse a valu au Conseil de la Région Guelmim-Oued Noun un déséquilibre des forces qui était en faveur du parti de la Colombe.

Mbarka Bouaida ne mâche pas ses mots et n’a pas sa langue dans sa poche! Elle prédit que son parti, le Rassemblement national des indépendants (RNI) saura prendre des décisions fermes à l’encontre de militants qu’elle qualifie de « traîtres ». Ceci, à la suite du report par le tribunal administratif d’Agadir, au 2 janvier 2018, concernant la plainte que le parti de la Colombe a déposée contre deux de ses militants au sein du Conseil de la Région Guelmim-Oued Noun, à cause de leur ralliement à l’opposition.