Retraites des députés: nouvelles dispositions du Parlement

C’est jeudi 14 juin, que la Chambre des conseillers, présidée par Habib El Maliki, a annoncé les nouvelles dispositions se rapportant aux retraites des parlementaires. Ces pensions ont été suspendues pendant plusieurs mois et de nombreuses voix s’étaient même élevées pour leur suppression pure et simple. Plusieurs réunions de la Chambre des députés avec les chefs des groupes parlementaires avaient eu pour objet l’étude des solutions et des initiatives proposées par toutes les composantes de ladite chambre. Elles ont eu pour résultat l’interaction du gouvernement en vue de réformer le régime des retraites, devenu obsolète depuis le 1er octobre 2017, ne pouvant ne compter principalement que sur les cotisations des élus. Le communiqué de la première Chambre du Parlement insiste également sur le fait que la réforme ne peut reposer uniquement sur la demande de subventions publiques. Le régime de retraite doit surtout « compter sur ses ressources propres », précise-t-on. Aussi les nouvelles dispositions prévoient-elles, selon un nouveau projet de loi, que les élus de Nation ne percevront leurs pensions qu’à l’âge de 65 ans, au lieu d’en bénéficier à la fin de leur mandat parlementaire, comme auparavant. Quant au montant mensuel de la retraite, il a été revu à la baisse. Ainsi, de 1000 DH précédemment, il sera de 700 seulement pour chaque année législative. Les cotisations, elles, ne connaîtront aucun changement afin que le budget public ne subisse nulle autre dépense. Enfin, le communiqué de la Chambre des représentants stipule que la retraite ne saurait être confondue avec des rémunérations ou indemnités ministérielles ou autres. L.A.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK