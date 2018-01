Remaniement ministériel: « Le PPS ne lâchera rien », selon Nabil Benabdellah

Le patron des camarades de Feu Ali Yata et de Moulay Ismael Alaoui n’y va pas par quatre chemins et persiste et signe! Ne mâchant aucunement ses mots, Mohamed Nabil Benabdellah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), est catégorique en ce qui concerne les maroquins du parti du Livre dans le remaniement trop longtemps attendu du gouvernement El Othmani.

Dans une déclaration à Le Site info, Benabdellah a assuré qu’il n’est nullement question que son parti hérite d’autres ministères que ceux restés vacants après le séisme politique. A savoir, celui qu’il occupait lui-même de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, et celui de la Santé à la tête duquel il y avait son camarade, le Professeur Louardi, « souffre-douleur » des islamistes El Othmani et Ramid.

Le secrétaire général du PPS a également démenti les rumeurs qui prétendent qu’il sera confié aux camarades d’autres postes ministériels. « C’est du n’importe quoi, a-t-il tenu à préciser. Et cela n’a rien à voir avec la réalité! ». Et de conclure que rien n’augure que le PPS abandonne les postes dont il avait la charge auparavant et, de surcroît, aucune discussion ou rencontre, ni officieuse, ni officielle, n’a jusqu’à présent évoqué le sujet.

Alors, » Beaucoup de bruit pour rien », comme le titre de la pièce de William Shakespeare?

Larbi Alaoui et Naima Lembarki