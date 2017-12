Réforme des salaires: certains fonctionnaires seront déçus

L’Exécutif ne compte nullement décider une augmentation pure et simple des salaires du demi-million de fonctionnaires du secteur public. Il se contentera surtout d’améliorer leur situation de manière indirecte en révisant le système de la couverture médicale et en se préoccupant davantage de la qualité de l’enseignement. Concernant ceux qui touchent beaucoup, il y aura un réajustement de leurs primes et autres avantages, afin que les plus lésés bénéficient de meilleurs salaires.

C’est ce que le chef de gouvernement vient de préciser devant la deuxième Chambre du Parlement, lors de la séance mensuelle consacrée aux questions orales. Saâdeddine El Othmani a également déclaré que le gouvernement est en train d’ouvrir un grand chantier concernant la révision su Statut général de la fonction publique.

Il explique ces décisions en se basant sur des rapports et des recommandations de la Cour des comptes pointant l’enveloppe budgétaire allouée à la fonction publique. De même que l’instance présidée par Driss Jettou préconise la diminution des recrutements des fonctionnaires, le déploiement de ceux qui exercent déjà , au sein de la fonction publique, dans différentes régions du Royaume, et l’amélioration de leur rendement.

Ces restrictions et mesures viennent confirmer l’austérité prochaine de l’Etat mettant ainsi fin à « la générosité de la fonction publique », après la décision d’augmenter de trois ans le départ à la retraite et de baisser le montant des pensions des futurs retraités. C’est dire que le gouvernement El Othmani, avec toutes ces mesures, souhaite bonne année 2018 au demi-million de fonctionnaires de la façon la plus chiche qui soit!

L.A