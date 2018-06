Rabat: En quoi consiste le programme de l’eau lancé par le roi?

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion présidée mardi par le roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat, et qui a été consacrée à la problématique de l’eau, Afailal a précisé que ce programme est doté d’un volet urgent et immédiat dédié à la résolution de la problématique de l’eau potable dans les zones rurales et montagneuses, ainsi que d’un volet à moyen terme visant à accélérer la cadence de l’investissement dans les infrastructures hydriques.

