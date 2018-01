Qui est Abdelahad Fassi Fihri, nouveau ministre de l’Habitat?

Le roi Mohammed VI a nommé ce lundi 22 janvier, Abdelahad Fassi Fihri, à la tête du Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, remplaçant ainsi Mohamed Nabil Benadellah, limogé suite au séisme politique.

Abdelahad Fassi-Fehri est membre du bureau politique du PPS, qu’il a rejoint très jeune et où il a été membre du Comité central et membre du bureau politique depuis 2010, un des principaux rédacteurs du programme économique et social du parti, chargé des questions de gouvernance publique et de formation des cadres du parti.

Né le 16 janvier 1952 à Rabat, Abdelahad Fassi-Fehri a suivi un cursus scientifique, sanctionné par l’obtention d’un Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (E.S.C.P.), décroché en 1977, puis un diplôme des études approfondies DEA en Informatique et organisation à l’Université Paris IX Dauphine.

Il est également expert-Consultant avec de nombreuses interventions de formation en management public, en GRH et en réorganisation administrative en particulier dans des organismes publics en développement RH et ingénierie des compétences. Ce qui lui permet d’intégrer l’ISA (institut supérieur de l’Administration, où il prend en charge la direction des études et de la coopération.

Entre 1997 et 2007, il a été Directeur général d’une société spécialisée en RH. Depuis 2002 à 2006, ce scientifique est Professeur et membre désigné par le Premier Ministre du Conseil Scientifique de l’Institut Supérieur de l’Administration et Coordonnateur de la formation en management public. Il a été membre des commissions présidées par le Ministère de la Modernisation des secteurs Publics relatives à la promotion de la formation continue et de redéploiement des fonctionnaires.

Il a encadré nombre de travaux d’étudiants de l’ISA sur les questions de politiques publiques, de gouvernance et d’élaboration de stratégies Actuellement, il est membre du comité scientifique près du conseil d’administration de l’ANLCA (agence de lutte contre l’analphabétisme). Abdelahad Fassi-Fehri est marié et père de deux enfants.