Quand la presse compare Macron à… Benkirane!

Quand « les grands esprits se rencontrent », attendons-nous à ce que la lumière jaillisse, diront ironiquement certains. Ceci, à propos de la similitude de point de vue du président français actuel et de l’ex-chef de gouvernement marocain sur « Le Printemps arabe », rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum.

Au Pays du Jasmin, berceau du fameux « Printemps arabe », Emmanuel Macron a récemment déclaré à Tunis, devant le Parlement tunisien, que la page dudit Printemps « n’était pas encore tournée ». Et d’ajouter que certains croient à tort que cela appartient au passé, alors qu’ils en vivent toujours les soubresauts.

Cette analyse, écrit le journal, rejoint celle faite par Abdelilah Benkirane quand l’ex-chef de gouvernement et ex-SG du parti islamiste avait clamé, dans sa darija truculente: « Le Printemps arabe se balade encore (mazal tayatsara)… »

Ce qui avait fait réagir certains politiciens marocains, ayant considéré que les propos de Benkirane contenaient menaces et provocations des institutions. Que diront-ils maintenant, s’interroge le quotidien, en sachant que « Macron et Benkirane sont sur la même longueur d’ondes et partagent, à distance, la même analyse sur « Le Printemps arabe »? » Trop tiré par les cheveux non?

Larbi Alaoui