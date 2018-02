PSU: Nabila Mounib rempile pour un second mandat

Second mandat donc pour Nabila Mounib, comme SG du PSU, et nouveaux défis de son parti dans la scène politique nationale.

Le nouveau Bureau politique se compose de plusieurs autres militants du parti dont, entre autres, Mustapha Masdad, Kamal Saïdi,Abdelouahab Bekkali, Fatima-zahra Chafii, Safaa Ibn Masoud… En revanche, d’autres noms, et non des moindres sont aux abonnés absents au sein du BP, tels ceux de Mohamed Sassi, Mohamed Moujahid, Najib Akesbi et Mustapha Chenaoui.