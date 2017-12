Prise de bec au Parlement entre le PAMiste Ouahbi et sa collègue

Si Michel Delpech fredonnait « Pour un flirt avec toi, je ferai n’importe quoi, pour un flirt », un honorable élu a pastiché cette belle chanson en « Pour une place à ta place, je ferai un scandale sous l’Hémicycle ! « .

La scène ubuesque a eu lieu cette semaine, quand Abdellatif Ouahbi a obligé une députée à lui céder la place, « sa place »(sic).. Le membre du Bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM) s’en est ainsi pris à Hayat Boufrachen, pourtant sa collègue au sein du même parti. D’un inélégant « Lève-toi! C’est ma place », Ouahbi a fait céder la députée, sous le regard désapprobateur de l’assistance.

De son côté, blessée dans sa dignité de femme et de parlementaire, Hayat Boufrachen a déclaré à Le Site info que l’acte désobligeant de son camarade nuit aussi bien à sa réputation , à son image qu’à celle du parti du Tracteur, dont l’un des credo est la défense de la condition féminine. Et d’ajouter que Abdellatif Ouahbi se comporte comme s’il « n’appartenait pas au PAM et n’a pas pris compte » qu’elle est sa camarade au sein du parti. « Son but est d’être la vedette du jour et de faire parler de lui dans les médias, même pour des actes insignifiants », a-telle martelé.

Contacté par Le Site info, Abdellatif Ouahbi s’est défendu. Il a expliqué qu’il y a des lois au Parlement qui doivent être respectées par tout le monde, « même si on est du même parti ». Avant d’ajouter qu’il ne comprenait pas l’attitude et la riposte de Hayat Boufrachen.

Larbi Alaoui (avec M.A.)