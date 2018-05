Première réaction d’El Othmani après la rupture des relations Maroc-Iran

Le chef de gouvernement est catégorique! Le Royaume ne peut tolérer aucune ingérence ou atteinte à ses constantes nationales, a martelé Saâeddine El Othmani, ce jeudi lors de la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement. Ceci, à propos de la rupture des relations diplomatiques avec l’Iran, dont l’allié Hezbollah soutient logistiquement et militairement les séparatistes du fantomatique Polisario.

Les constantes nationales et la souveraineté territoriale du Royaume ne sauraient être bafouées par quiconque, a-t-il assuré. Et d’ajouter que « Sa Majesté le roi y tient avec toute la fermeté exigée dans ces cas ».

De même qu’El Othmani a réitéré l’unanimité du peuple marocain concernant sa cause première, celle de l’intégrité territoriale nationale. Cela a été confirmé par la réaction ferme du Royaume face aux provocations incessantes des séparatistes dans la zone tampon, ayant prouvé au monde entier que le Maroc est dans son droit, sous la conduite éclairée de son Souverain. Et les récentes recommandations adoptées par la résolution du Conseil de sécurité sont venues confirmer la légalité de la thèse marocaine, a expliqué le chef de gouvernement.

Et de conclure que les efforts consentis au profit des provinces sud du Royaume, diplomatiquement, dans le cadre des droits de l’Homme, ainsi que sur le plan du développement, ont réfuté les allégations mensongères des séparatistes à l’encontre de la juste cause du Maroc et de celle de la position onusienne sur la question. Concernant ce que le Polisario osait appeler « les territoires libérées » et ses vains projets, dont le Conseil de sécurité a fait part des desseins sournois à la communauté internationale, El Othmani a assuré que c’est de bon augure et constitue une avancée remarquable dans le dossier du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Larbi Alaoui