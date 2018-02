Première déclaration officielle du nouveau ministre de la Santé

La vaccination a permis aujourd’hui d’atteindre, en moyenne, un taux de couverture de 95 %, alors que certains vaccins arrivent à une couverture de 99 %, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre de la Santé, Anas Doukkali.

« Aujourd’hui, le Maroc a pu introduire plus de treize vaccins dont douze dédiés aux enfants de moins de cinq ans et un autre vaccin pour la femme contre la maladie du tétanos néonatal », a souligné le nouveau ministre de la Santé dans une déclaration à la presse lors de la célébration de trente ans de mise en œuvre du Programme national d’immunisation et de la présentation du bilan de trente années d’action au service du droit de l’enfant à la vaccination, présidée par la princesse Lalla Meryem, Pprésidente de l’Observatoire national des droits de l’Enfant (ONDE).

La nouveauté de cette année est de donner une impulsion au vaccin contre l’hépatite B et pour faire atteindre un taux de couverture de 99 %, a fait savoir Anas Doukkali, se réjouissant que le Royaume ait éradiqué le tétanos et « va sûrement éliminer la maladie de la poliomyélite et la diphtérie ».

« Le Royaume est parvenu à réduire de façon palpable le nombre de personnes atteint de plusieurs maladies infectieuses grâce à la vaccination », a-t-il dit.

S.L. (avec MAP)