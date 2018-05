PPS: vers un troisième mandat pour Nabil Benabdellah

Mohamed Nabil Benabdellah est sur le point de rempiler pour la troisième fois consécutive! Le patron des camarades va sans nul doute réussir le pari où Abdellilah Benkirane a lamentablement échoué à cause de ses « frères » qui lui avaient refusé le droit de briguer un troisième mandat à la tête du parti de la Lampe, avec les conséquences que l’on sait,depuis, sur la cohésion au sein du parti islamiste.

Secrétaire général du parti de Feu Ali Yata, ayant succédé à Moulay Ismaïl Alaoui, le Sage du Parti du Progrès et du Socialisme, Nabil Benabdellah, ex-ministre de la Communication et ex-ministre de l’Habitat, sera sûrement maintenu à son poste. Ceci, lors du XXème Congrès national du PPS, qui se tiendra ce vendredi 11 mai, ainsi que les 12 et 13, au Complexe Moulay Rachid de la Jeunesses et de l’Enfance, à Bouznika, sous le slogan du parti du Livre: « Un souffle démocratique nouveau ».

« Benabdellah se présentera-t-il, ne se présentera-t-il pas? Y a-t-il d’autres ténors PPSistes qui briguent le poste de SG? Anas Doukkali, ministre de la Santé, est-il en lice? Said Fekkak,autre membre du Bureau politique, a-t-il l’ambition de succéder à son vieux compagnon de route? ». Voici quelques questions parmi celles que les camarades se posent, ainsi que les médias et autres citoyens s’intéressant à la « chose » politique.

Afin d’en avoir le coeur net, Le Site info a contacté une source fiable au sein du Bureau politique du PPS. Effectivement, avons-nous appris, Nabil Benabdellah va tranquillement vers un troisième mandat. « La candidature du secrétaire général au dixième Congrès du PPS a fait l’objet d’un point de l’ordre du jour du Bureau politique, lors de sa réunion du lundi 7 mai 2018 », nous a déclaré notre source.

Et d’ajouter qu’eu égard au contexte politique général, « l’ensemble des présents a unanimement exprimé la nécessaire candidature de Nabil Benabdellah au poste de SG ». Cependant ce « unanimement » a été tempéré par la précision suivante et ce, car sur 32 intervenants à cette réunion du BP, 3 membres « n’ont pas été dans une affirmation directe » de la candidature de l’actuel SG. Façon diplomatique, sans doute, et euphémisme de bonne guerre pour ne pas dire que les trois ont opposé leur niet.

Qu’à cela ne tienne! Nous en concluons que cela signifie, qu’à moins d’une surprise de taille et de dernière minute, improbable pour la plus grande majorité des militants PPSistes, Mohamed Nabil Benabdallah succèdera à lui-même, pour un troisième mandat, après les deux premiers (2010-2018).

Larbi Alaoui