PPS: malgré le séisme, Benabdellah officialise sa décision de rempiler

Malgré certains doutes par-ci, par-là, c’était un secret de Polichinelle! Mohamed Nabil Benabdellah allait se représenter pour briguer un troisième mandat à la tête du parti du Livre.

Et c’est maintenant confirmé! Au grand dam d’aucuns qui croyaient qu’après le « séisme politique », ayant causé son limogeage et celui d’autres ministres, le camarade Benabdellah ne pouvait réussir ce que le « frère Benkirane » a raté.

Ainsi, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme a déposé sa demande de candidature, hier mercredi. C’est-à-dire, une seule journée avant la grand-messe du 10ème Congrès national du parti. « Ma fierté est si grande à l’heure où j’ai pris cette décision, en réponse aux voeux et aux demandes pressantes de mes camarades de toutes les composantes du parti (…) », a déclaré Benabdallah en citant toutes les instances partisanes, à travers les douze régions du pays lui ayant réitéré leur confiance pour rester aux commandes du navire socialiste.

Le secrétaire général du parti de Ali Yata, ayant succédé, en 2010, au Sage du parti du Livre, Moulay Ismaïl Alaoui, a également émis son voeu et sa forte volonté de persévérer avec l’ensemble de ses camarades dans la voie militante du parti vers un souffle démocratique nouveau.

A rappeler que le 10ème Congrès national du PPS se déroulera les 11, 12 et 13 mai courant, au Complexe Moulay Rachid pour la jeunesse et l’enfance, de Bouznika, sous le mot d’ordre justement de « Un nouveau souffle démocratique ».

L.A.

