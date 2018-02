PPS: Fatima Sbaï claque la porte!

La coordinatrice nationale du Forum « Parité et Egalité » du parti du Livre, et membre de son Bureau politique, n’est pas contente et elle le fait savoir! C’est ainsi que Le Site info a appris que Fatima Sbaï a présenté sa démission en raison, selon des sources de l’entourage de la concernée, de « la marginalisation » qu’elle dit ou croit avoir subie par ses pairs.

En clair, elle ne digère pas le fait qu’un poste ministériel ou au sein d’un Cabinet ne lui avait pas été confié et d’avoir été ainsi éloignée des arcanes du pouvoir central. La démissionnaire est connue par les camarades de Nabil Benabdellah comme étant l’une des figures de proue féminines du Parti du Progrès et du Socialisme. Position confortée par sa participation à la création du Forum « Parité et Egalité » en 2005, dont elle a été élue coordinatrice nationale et ce, à l’unanimité.

Cette importante instance vise à mettre en lumière le rôle de la femme au sein de la société marocaine, entre autres objectifs d’instaurer les notions démocratiques de parité et d’égalité entre les deux sexes, tout « en rehaussant la position de la femme », comme le recommande l’Organisation des Nations Unies.

Fatima Sbaï a cru bon, par dépit, claquer la porte de son parti et elle est souveraine dans ses choix, comme tout un chacun. Toutefois, pensent de nombreux camarades de Feu Ali Yata, de Moulay Ismail Alaoui et de Nabil Benabdellah, était-ce bien raisonnable à un moment où le Parti du Progrès et du Socialisme a besoin, plus que jamais d’unir et de resserrer ses rangs?

Larbi Alaoui