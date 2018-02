Polémique sur la prière d’Al Fajr: Talbi Alami ne veut plus en parler

A rappeler que le ministre de la Jeunesse et des sports avait fustigé cette pratique de certaines associations de scoutisme de réveiller les enfants à 3 h du matin pour les obliger à faire la prière d’Al Fajr. Ce qui avait soulevé un tollé de protestation, d’indignation et une levée de boucliers islamistes. Talbi Alami avait ensuite affirmé que ses propos avait été mal interprétés. Depuis, il est traqué par les journalistes qui veulent absolument lui poser des questions sur cette polémique. Talbi Alami a été clair: il ne veut plus en parler, jusqu’à nouvel ordre.

Lors de la rencontre organisée par la Jeunesse du parti de la Colombe de la province Inezgane-AitMelloul, dimanche matin, Talbi Alami a demandé aux journalistes présents de ne prendre ni photos ni vidéos. « J »utiliserai la langue de bois si vous me filmez », a-t-il dit en ajoutant qu’il voulait s’entretenir avec la Chabiba RNIste en toute liberté. « Les caméras me gênent », a précisé le ministre.