PJD: le directeur général jette l’éponge

Abdelhak El Arabi occupe le poste de directeur général du PJD depuis septembre 2017 et a été élu par 150 voix sur 185 lors du Conseil national du parti. Il a également été président de la Commission centrale des élections, directeur central de la campagne électorale du PJD et conseiller auprès du chef de gouvernement.

