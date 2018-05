PJD: Benkirane ne se porterait pas bien…

Une source proche de l’ancien chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, a confié à Le Site Info que ce dernier est triste depuis quelques mois. Et pour cause, le prédécesseur de Saâd-Eddine El Othmani se sentirait délaissé par des responsables de son parti, dont des ministres, qui ne prennent plus de ses nouvelles.

