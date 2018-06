PJD: après le boycott, Benkirane de retour ?

Pour le politologue Rachid Lazrek, le clan Benkirane espère que cette affaire va prouver que l’ex-chef du gouvernement aurait mieux géré l’affaire du boycott. « L’opposition au sein du PJD veut profiter de cette crise pour faire son « come back ». C’est exactement la même stratégie adoptée par Benkirane en 2011, à l’époque du mouvement du 20 février. Il avait profité des tensions sociales pour négocier et remporter les élections », a-t-il confié à Le Site info.

Le PJD est dans une situation embarrassante à cause des déclarations de ses ministres contre la campagne de boycott de certains produits de consommation lancée sur des pages Facebook. Le parti de la Lampe s’est davantage emmêlé les pinceaux après la participation, le 5 juin, du ministre des Affaires générale et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, à un sit in des employés de Centrale Danone devant le Parlement.