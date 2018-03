Parlement: Mediane prédit la mort du régime de retraite

Nourredine Mediane est catégorique! Le régime de retraite des élus de la Nation agonise déjà et sa mort programmée est pour l’an 2026. Le dirigent du parti de la Balance a assuré le groupe parlementaire de l’Istiqlal a été obligé de se solidariser avec les autres groupes afin de sauver la caisse des pensions des parlementaires et ce, même si la position des frètes de Nizar Baraka n’a pas changé d’un iota en ce qui concerne la liquidation totale et définitive dudit régime.

Dans une déclaration à Le Site info, Mediane a assuré que « pour pallier les conditions sociétales désatreuses d’anciens députés, nous avions consenti à trouver u terrain d’entente afin que les parlementaires puissent bénéficier de leurs pensions à l’âge de 65 ans ».

Ceci, a-t-il précisé, à condition que leurs cotisations atteignent le seuil de 3400 DH, ainsi que celles de la Chambre des représentants du même montant. De même que le plafond des indemnités devrait atteindre 700 DH annuellement pour chaque mandat parlementaire, de 600 DH au lieu des trois mandats et de seulement 400 DH pour plus de trois mandats. Cette réforme devrait ne compter que sur l’apport de la caisse de retraite des parlementaires, sans aucune aide ou assistance du gouvernement, insiste le dirigeant istiqlalien.

Le chef du groupe parlementaire de l’Unité et de l’égalitarisme a également déclaré que la majorité des député(e)s n’ont pas bénéficié de ces pensions, que le régime de retraite de la Chambre des représentants est à bout de souffle et, pire, que « sa mort programmée est pour 2026 ».

L.A.

