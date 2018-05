Parlement: ce qu’a dit Baitas au sujet du boycott (VIDEO)

Les groupes parlementaires ont profité d’une séance orale à la chambre des représentants pour adresser une série de questions au ministre des affaires générales Lahcen Daoudi concernant le silence du gouvernement au sujet de la campagne de boycott.

Le député-directeur du siège du RNI Mustapha Baitas a ainsi appelé le gouvernement à revoir sa politique de subventions de certains produits de consommation afin de baisser leurs prix.

«Les Marocains ont besoin de connaître la vérité et le gouvernement doit sortir de son silence. Il faut penser aux éleveurs qui souffrent aujourd’hui suite aux pertes causées par la campagne. C’est aussi à cause de l’indifférence de l’exécutif qui n’assume pas ses responsabilités et qui refuse de répondre aux revendications des Marocains», a-t-il regretté, soulignant que le peuple a fait son choix et attend la réaction du gouvernement.

L.M.